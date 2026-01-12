В Улан-Удэ мужчина угодил под колеса Мерседеса

Вчера почти в девять часов вечера в Улан-Удэ на нерегулируемом пешеходном переходе в районе 113 квартала сбили мужчину. На пешехода наехал 30-летний водитель Мерседеса.

Пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

«По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП», - отметили в ГАИ республики.