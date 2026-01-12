Происшествия 12.01.2026 в 10:31
В Улан-Удэ мужчина угодил под колеса Мерседеса
ДТП случилось на нерегулируемой «зебре»
Текст: Карина Перова
Вчера почти в девять часов вечера в Улан-Удэ на нерегулируемом пешеходном переходе в районе 113 квартала сбили мужчину. На пешехода наехал 30-летний водитель Мерседеса.
Пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
«По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП», - отметили в ГАИ республики.
ТегиДТП наезд на пешехода ГАИ