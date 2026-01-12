Происшествия 12.01.2026 в 11:12
В поселке в Бурятии наледь заблокировала дорогу
Из-за этого возможна отмена маршрутов
Текст: Карина Перова
В поселке Горхон Заиграевского района Бурятии наледные воды подтопили участок местной дороги. Как подчеркнул перевозчик, проезда нет – движение по маршрутам осуществляется с учетом текущей обстановки.
Сотрудники администрации и местные жители вручную отводят воду. Задействован фронтальный погрузчик, 13 января планируют привлечь экскаватор.
Водителей призывают учитывать сложившиеся обстоятельства при планировании поездок.
Напомним, также в районе борются с наледью в селах Эрхирик и Первомаевка.