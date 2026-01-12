Происшествия 12.01.2026 в 16:35
Житель Бурятии не смог дважды обмануть смерть
Мужчина, выживший в жуткой аварии, погиб, когда его везли домой
Текст: Андрей Константинов
5 лет лишения свободы получила 30-летняя женщина в Бурятии за смертельную аварию, в которой погиб ее брат. Ранее мужчина разбился на мотоцикле, но чудом выжил и два месяца пролежал в коме. В день трагедии его выписали из больницы и повезли домой.
ДТП случилось 29 сентября 2024 года в Кижингинском районе. В тот день в 8 километрах от улуса Орот перевернулся автомобиль «Митсубиши Аутлэндер». В нем ехали четыре человека, но серьезно пострадал только 39-летний пассажир. Вскоре он умер от полученных травм.
За рулем кроссовера находилась сестра погибшего, водительских прав она не имела. На женщину возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ.
В ходе следствия выяснилось, что в тот день погибшего мужчину выписали из больницы. Ранее он попал в ДТП на мотоцикле, получил травму головы и два месяца лежал в коме. Чтобы забрать его из Улан-Удэ и отвезти домой, семья арендовала «Митсубиши Аутлэндер». Вместе с мужчиной в машине находились его мама и сестра со своим мужем. Он то первоначально и управлял кроссовером.
Однако по пути водителю стало плохо, и он попросил жену сесть за руль, хотя знал, что у нее нет прав. Сам супруг пересел на переднее пассажирское сидение и вскоре уснул. Причем, пристегиваться ремнем безопасности он не стал, как и остальные пассажиры.
Первое время женщина уверенно вела автомобиль, однако внезапно асфальт кончился и перешел в гребенку. Машину резко занесло, женщина пыталась удержать руль, но не смогла. Кроссовер опрокинулся и дважды перевернулся.
Поначалу казалось, что в ДТП никто серьезно не пострадал. Лишь брат женщины, ехавший на заднем сидении, жаловался на сильную боль в животе, хотя видимых ран у него не было. Минут через 20 приехала скорая. Мужчину госпитализировали, но ему становилось только хуже. Реанимационные меры не помогли, и вскоре он умер в больнице райцентра. Как позже установит экспертиза, пассажир иномарки скончался от тупой травмы живота, сопровождавшейся разрывом печени.
На суде женщина полностью признала вину и раскаялась. С учетом смягчающих обстоятельств ее приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Это минимальное наказание по инкриминируемому ей преступлению (санкция данной статьи предусматривает до 12 лет заключения). Кроме того, отбывание наказания женщине отсрочили, пока трое ее детей не достигнут 14-летнего возраста.
Посчитав наказание слишком суровым, осужденная и ее защитник подали апелляционную жалобу. В ней адвокат в числе прочего пытался переложить ответственность за смерть пассажира «Аутлэндера» на врачей. Мол, если бы медики действовали более профессионально, мужчину можно было спасти. Однако в Верховном суде все его доводы посчитали несостоятельными.
«Назначенное наказание соразмерно содеянному, справедливое, оснований для его смягчения не имеется», - к такому выводу пришла вышестоящая инстанция.
