Происшествия 12.01.2026 в 17:06
«К поискам подключились все»
Под Новосибирском пятый день ищут пропавшего школьника
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирской области продолжается поиск 14-летнего Александра Деменкова, который пропал 7 января в деревне Бурмистрово. Подросток ушел гулять с другом и не вернулся домой, все его телефоны остались у родных.
— Все подключились. Своими силами пытаются искать, друзья родственники, все в деле, — рассказала КП-Новосибирск мама пропавшего мальчика.
Как рассказала мама мальчика, ссор перед исчезновением не было — он гостил у бабушки с дедушкой. Ранее подросток уже сбегал из дома, но тогда поддерживал связь с семьей. Сейчас все попытки найти его пока не дали результата. Поиски ведутся как силами родных и волонтеров, так и правоохранительными органами.
