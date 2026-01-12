Происшествия 12.01.2026 в 17:06

«К поискам подключились все»

Под Новосибирском пятый день ищут пропавшего школьника
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«К поискам подключились все»
Фото: КП-Новосибирск
В Новосибирской области продолжается поиск 14-летнего Александра Деменкова, который пропал 7 января в деревне Бурмистрово. Подросток ушел гулять с другом и не вернулся домой, все его телефоны остались у родных.

— Все подключились. Своими силами пытаются искать, друзья родственники, все в деле, — рассказала КП-Новосибирск мама пропавшего мальчика.

Как рассказала мама мальчика, ссор перед исчезновением не было — он гостил у бабушки с дедушкой. Ранее подросток уже сбегал из дома, но тогда поддерживал связь с семьей. Сейчас все попытки найти его пока не дали результата. Поиски ведутся как силами родных и волонтеров, так и правоохранительными органами.

Все новости

В Улан-Удэ «реабилитировали» треснувшую гимназию
12.01.2026 в 17:27
В Улан-Удэ сотворили бесплатную новогоднюю фотозону на фоне руин
12.01.2026 в 17:14
«К поискам подключились все»
12.01.2026 в 17:06
Житель Бурятии не смог дважды обмануть смерть
12.01.2026 в 16:35
В Бурятии жене пропавшего без вести бойца СВО помогли догнать выплаты
12.01.2026 в 16:15
В Бурятии до весны прикрыли заказники
12.01.2026 в 16:08
Не стало выдающегося доктора ветеринарных наук из Бурятии
12.01.2026 в 15:51
Жительница Бурятии превратила свой двор в зимнюю сказку
12.01.2026 в 15:31
Жителям Бурятии заплатят за шишки
12.01.2026 в 15:16
В Бурятии пять мужиков незаконно создали передвижную криптоферму
12.01.2026 в 14:52
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

Читайте также
Житель Бурятии не смог дважды обмануть смерть
Мужчина, выживший в жуткой аварии, погиб, когда его везли домой
12.01.2026 в 16:35
В поселке в Бурятии наледь заблокировала дорогу
Из-за этого возможна отмена маршрутов
12.01.2026 в 11:12
В Улан-Удэ мужчина угодил под колеса Мерседеса
ДТП случилось на нерегулируемой «зебре»
12.01.2026 в 10:31
В Улан-Удэ водитель перевернулся и влетел в ограждение
В ДТП никто не пострадал
12.01.2026 в 09:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru