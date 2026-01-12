Происшествия 12.01.2026 в 18:02
В Улан-Удэ вспыхнула подсобка Комбината по благоустройству
Подчеркивается, что техника и люди не пострадали
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ на улице Октябрьская из-за короткого замыкания загорелось подсобное помещение Комбината по благоустройству. Возгорание на площади менее 100 кв. метров случилось возле цеха ремонтно-строительных работ.
Как отметили на предприятии, пожарные не допустили перехода огня на соседние здания. На месте работают 15 огнеборцев и 4 единицы техники. Обошлось без пострадавших.
«Техника не пострадала. Производственные помещения не затронуты. Огонь локализован. Обстоятельства выясняются. Держу ситуацию на контроле», - добавил мэр города Игорь Шутенков.