Женщина-инвалид в Бурятии едва не сгорела в собственном доме

В Кабанском районе Бурятии на пожаре пострадала женщина, являющаяся лежачим инвалидом. Пожар случился в поселке Селенгинск вчера, 12 января.

На сообщение о задымлении в подъезде двухэтажного дома выехала пожарная группа.

- В ходе разведки в задымленном помещении была обнаружена хозяйка квартиры 1956 года рождения, являющаяся лежачим инвалидом. Женщину передали работникам скорой медицинской помощи. В результате происшествия, огнем поврежден диван на площади двух квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В ведомстве предупреждают, что курение в постели, особенно для людей с ограниченными возможностями здоровья или в состоянии сна, — это смертельный риск и всего один непотушенный окурок может привести к непоправимой трагедии.

- Позаботьтесь о безопасности своих близких: установите в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели, которые подадут громкий сигнал при первом появлении дыма. В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефонам: «101» или «112», - добавили в ГО ЧС.

Фото: ГО ЧС