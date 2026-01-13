Происшествия 13.01.2026 в 10:31

В Бурятии легковушка задела стоящее авто и слетела в кювет из-за грузовика

Фура протаранила «Тойоту» сзади
Текст: Карина Перова
В Бурятии легковушка задела стоящее авто и слетела в кювет из-за грузовика
Фото: УГИБДД по Бурятии

Вчера в Бурятии случилось 31 ДТП с механическими повреждениями, в том числе аварии с пострадавшими.

Вечером в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района 49-летний водитель грузовика «Мерседес» неправильно рассчитал дистанцию, протаранив двигавшуюся впереди «Тойоту Приус».

За рулем легковушки находилась 35-летняя женщина. От удара ее машина врезалась в стоящий автомобиль «Донгфенг», а после съехала в кювет.

«78-летняя пассажир легкового автомобиля получила травмы различной степени тяжести», - отметили в ГАИ республики.

