В Бурятии легковушка задела стоящее авто и слетела в кювет из-за грузовика

Вчера в Бурятии случилось 31 ДТП с механическими повреждениями, в том числе аварии с пострадавшими.

Вечером в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района 49-летний водитель грузовика «Мерседес» неправильно рассчитал дистанцию, протаранив двигавшуюся впереди «Тойоту Приус».

За рулем легковушки находилась 35-летняя женщина. От удара ее машина врезалась в стоящий автомобиль «Донгфенг», а после съехала в кювет.

«78-летняя пассажир легкового автомобиля получила травмы различной степени тяжести», - отметили в ГАИ республики.