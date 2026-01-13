Происшествия 13.01.2026 в 12:52
В Бурятии начальника условно наказали за смерть рабочего
Руководитель преступно пренебрег существующими правилами безопасности
Текст: Андрей Константинов
Муйский районный суд вынес приговор в отношении начальника участка одного из горнодобывающих предприятий. 35-летний мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый руководил подземными горными работами на одном из участков рудника на Ирокиндинском золоторудном месторождении. Утром 10 января 2025 года он выдал проходчикам наряд-задание на производство бурильных работ в забое для прокладки монорельса, после чего направил их в штольню.
«Начальник участка знал, что при производстве подземных работ будет использоваться оборудование, которое отправленные в штольню работники не имеют права использовать, поскольку они не прошли обучение. Но обвиняемый преступно пренебрег существующими правилами безопасности», - отмечали следователи.
В результате во время использования оборудования по вертикальному бурению произошел обвал горных пород. Одного из проходчиков завалило горной массой. Напарник попытался спасти своего товарища, но в этот момент случился еще один обвал. В результате множества тяжелых травм мужчина почти сразу умер на месте происшествия.
На суде начальник участка признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. При вынесении приговора суд принял во внимание множество смягчающих обстоятельств: отсутствие судимости, положительные характеристики, наличие на иждивении обвиняемого двух малолетних детей и не работающей супруги, принесение извинений семье погибшего и добровольное возмещение им морального вреда. Было учтено даже наличие у подсудимого благодарственного письма от председателя Совета регионального отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых».
В итоге начальник участка получил два года лишения свободы условно. Обжаловать приговор никто не стал.
Тегинесчастный случай