Происшествия 13.01.2026 в 14:42

«Мою дочку не надо было спасать?»

Врача новосибирской больницы, где умерла двухлетняя девочка, не накажут
Текст: КП-Новосибирск
«Мою дочку не надо было спасать?»
Фото: предоставлено мамой девочки
Следователи поставили точку в деле врача детской больницы в Новосибирске, где умерла двухлетняя Аделина. Напомним, девочке резко стало плохо после того, как перед сном она попила йогурт. Девочку тошнило, перепуганные родители вызвали скорую, которая увезла маленькую пациентку и ее маму в больницу.

- Еще до приезда в больницу фельдшер скорой медицинской помощи поставил Аделине верный предварительный диагноз: острая кишечная непроходимость (под вопросом). В клинике врач ультразвуковой диагностики предположила тот же диагноз, что и фельдшер. Помимо этого, на рентгеновском снимке также имелась картина острой кишечной непроходимости, — объяснил КП-Новосибирск юрист Максим Колесников, представляющий семью Аделины в суде.

Но хирург Дмитрий Аксенов поставил ребенку иной диагноз – диабет, девочку увезли в другую больницу.

- К тому моменту дочка была уже вялой: она постоянно находилась у меня на руках, идти не могла, - вспоминает Елена, мама девочки. - Аделину положили в реанимацию.

Утром родителям сообщили, что девочка умерла: расследованием причин смерти ребенка занялся СК. Дмитрию Аксенову предъявили обвинение в халатности: суд вменил ему три года условно. Родные Ангелины пытались обжаловать приговор, но безрезультатно.

- Мы решили, что обжаловать это решение в судах высшей инстанции больше не будем, - говорит Елена.

Дело в отношении врача второй клиники, куда поступила Ангелина и где тоже вовремя не определили, что у ребенка кишечная непроходимость, до суда не дошло:

- Пришла новая экспертиза, в которой написано, что моя дочка в тяжелом состоянии, и спасти ее врачи вряд ли смогли. И новый следователь дело закрыл, - объясняет Елена. – На этом расследование в отношении врача второй больницы завершилось. Получается, мою дочку не надо было спасать?
здравоохранение

«Мою дочку не надо было спасать?»
13.01.2026 в 14:42
