В Бурятии ночная авария унесла жизнь 16-летнего подростка

Сегодня почти в час ночи случилось смертельное ДТП возле села Ганзурино Иволгинского района Бурятии.

Пьяный 21-летний водитель автомобиля Ниссан Икстрэйл не справился с управлением, из-за чего иномарка опрокинулась. Также выяснилось, что у автомобилиста нет права управления ТС.

16-летний непристегнутый пассажир от полученных травм скончался на месте. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.