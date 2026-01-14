Происшествия 14.01.2026 в 09:19
В Бурятии ночная авария унесла жизнь 16-летнего подростка
ДТП случилось по вине пьяного водителя
Текст: Карина Перова
Сегодня почти в час ночи случилось смертельное ДТП возле села Ганзурино Иволгинского района Бурятии.
Пьяный 21-летний водитель автомобиля Ниссан Икстрэйл не справился с управлением, из-за чего иномарка опрокинулась. Также выяснилось, что у автомобилиста нет права управления ТС.
16-летний непристегнутый пассажир от полученных травм скончался на месте. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.
Тегисмертельное ДТП ГАИ