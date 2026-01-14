На севере Бурятии задавили лежащего на дороге мужчину

Вчера в Бурятии произошло 26 аварий с механическими повреждениями, в том числе ДТП с пострадавшими.

Вечером в Северо-Байкальском районе задавили лежащего на дороге мужчину. На него наехал 69-летний водитель автомобиля «Тойота», следовавший со стороны Нижнеангарска в направлении Северобайкальска.

В результате 43-летнего пешехода с тяжелыми травмами госпитализировали. Позднее он скончался в медучреждении, отметили в ГАИ республики.