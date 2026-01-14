В Бурятии спецтехника скатилась на фуру с подъема

В Кабанском районе Бурятии на 241-м километре федеральной трассы, в районе р. Осиновки, действует реверсивное движение из-за ДТП.

Там столкнулись спецтехника и фура. Водитель комбинированной дорожной машины производил подсыпку на подъеме перед большегрузом, который не смог подняться. В какой-то момент КДМ «стащило» вниз на фуру.

В аварии никто не пострадал, отметили в ТГ-канале «Кабанск-инфо.24/7».