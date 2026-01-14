Происшествия 14.01.2026 в 09:59
В Бурятии спецтехника скатилась на фуру с подъема
На месте ДТП действует реверсивное движение
Текст: Карина Перова
В Кабанском районе Бурятии на 241-м километре федеральной трассы, в районе р. Осиновки, действует реверсивное движение из-за ДТП.
Там столкнулись спецтехника и фура. Водитель комбинированной дорожной машины производил подсыпку на подъеме перед большегрузом, который не смог подняться. В какой-то момент КДМ «стащило» вниз на фуру.
В аварии никто не пострадал, отметили в ТГ-канале «Кабанск-инфо.24/7».