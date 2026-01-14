Происшествия 14.01.2026 в 09:59

В Бурятии спецтехника скатилась на фуру с подъема

На месте ДТП действует реверсивное движение
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии спецтехника скатилась на фуру с подъема
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»

В Кабанском районе Бурятии на 241-м километре федеральной трассы, в районе р. Осиновки, действует реверсивное движение из-за ДТП.

Там столкнулись спецтехника и фура. Водитель комбинированной дорожной машины производил подсыпку на подъеме перед большегрузом, который не смог подняться. В какой-то момент КДМ «стащило» вниз на фуру.

В аварии никто не пострадал, отметили в ТГ-канале «Кабанск-инфо.24/7».

 

Теги
ДТП реверс

Все новости

В Бурятии сельчанин втянул друзей в сомнительные инвестиции
14.01.2026 в 10:37
В Улан-Удэ прооперировали женщину, пересадив слизистую ее губы
14.01.2026 в 10:34
В Бурятии спецтехника скатилась на фуру с подъема
14.01.2026 в 09:59
В Улан-Удэ временно закрыли горнолыжный комплекс
14.01.2026 в 09:47
На севере Бурятии задавили лежащего на дороге мужчину
14.01.2026 в 09:31
В Бурятии ночная авария унесла жизнь 16-летнего подростка
14.01.2026 в 09:19
Продолжается регистрация на форум «Патриоты Урала»
14.01.2026 в 09:00
Чистка снега
14.01.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 14 января 2026 года
14.01.2026 в 06:02
В Улан-Удэ замер рынок автомобилей
14.01.2026 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
На севере Бурятии задавили лежащего на дороге мужчину
Он скончался в больнице
14.01.2026 в 09:31
В Бурятии ночная авария унесла жизнь 16-летнего подростка
ДТП случилось по вине пьяного водителя
14.01.2026 в 09:19
«Мою дочку не надо было спасать?»
Врача новосибирской больницы, где умерла двухлетняя девочка, не накажут
13.01.2026 в 14:42
В Бурятии главврача ЦРБ будут судить за наркотики и анализы
13.01.2026 в 14:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru