Монгольский переводчик убил жителя Бурятии жердью

Гражданин Монголии, осужденный в Бурятии за убийство человека, не оставляет попыток смягчить приговор. Недавно он подал жалобу в 8-й кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово, чтобы вновь попробовать скостить себе срок.Как следует из материалов дела, иностранец уже достаточно жил в Бурятии, где подрабатывал переводчиком. Здесь у него появилась сожительница, вскоре у пары родился ребенок. Семья обосновалась в улусе Хойтобэе Иволгинского района.8 ноября 2023 года женщина ушла из дома и перестала отвечать на звонки. Обеспокоенный монгол отправился на ее поиски. Мужчина опасался, что с ее возлюбленной могло что-то случиться, ведь она страдала эпилепсией.Около 9 часов вечера иностранец обнаружил сожительницу в одном из домов улуса – она полуголая и без сознания лежала на полу. В доме с явными признаками недавнего застолья спали еще двое пьяных мужчин. Разозлившись, монгол кулаками разбудил одного из них, и тот быстро покинул помещение. Затем иностранец принялся избивать второго мужчину – хозяина дома. Тому досталось гораздо больше: нападавший отлупил его не только кулаками, но и подвернувшейся под руку жердью. Закончив расправу, мужчина поднял свою возлюбленную и на руках унес домой.На этом история могла бы и закончится, но к несчастью для монгола избитый им сельчанин умер от полученных травм. За это иностранца привлекли к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Мужчину взяли под стражу, в СИЗО он провел почти полтора года.На суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Экспертиза показала, что он вменяем, а в момент совершения преступления не находился в состоянии аффекта. При вынесении приговора суд принял во внимание, что иностранец совершил преступление впервые, наличие у него малолетнего ребенка и болезненное состояние здоровья его сожительницы, а также явку с повинной. С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств монголу дали 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Посчитав наказание слишком суровым, осужденный обжаловал приговор в Верховном суде Бурятии, однако успеха не добился. Но надежду скостить срок мужчина не потерял и недавно подал жалобу в 8-й кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово. Её рассмотрение состоится в следующем месяце.