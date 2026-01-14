В селе Бурятии погорели куры-несушки

Очередной пожар в селе Еравнинского района Бурятии унес 14 жизней пернатых. Причиной гибели домашней птицы стало неправильное устройство и эксплуатация отопительной печи.

Сообщение о возгорании надворной постройки в селе Гунда поступило в пожарную часть 14 января.

- По прибытии было установлено горение брусовой надворной постройки на общей площади 9 квадратных метров. Постройка использовалась владельцем в качестве курятника. В результате пожара строение было уничтожено огнем полностью. 14 кур, обитавших в нем, погибли, - прокомментировали в ведомстве.

Во избежание подобных ситуаций, Республиканское агентство ГО и ЧС рекомендует регулярно осматривать отопительные системы и не оставлять топящиеся печи, особенно в хозяйственных постройках, без присмотра. В случае пожара незамедлительно звоните по телефонам «101» или «112».

Фото: ГО ЧС