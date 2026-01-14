Происшествия 14.01.2026 в 17:03

В селе Бурятии погорели куры-несушки

Причиной возгорания стала отопительная печь
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В селе Бурятии погорели куры-несушки

Очередной пожар в селе Еравнинского района Бурятии унес 14 жизней пернатых. Причиной гибели домашней птицы стало неправильное устройство и эксплуатация отопительной печи.

Сообщение о возгорании надворной постройки в селе Гунда поступило в пожарную часть 14 января.

- По прибытии было установлено горение брусовой надворной постройки на общей площади 9 квадратных метров. Постройка использовалась владельцем в качестве курятника. В результате пожара строение было уничтожено огнем полностью. 14 кур, обитавших в нем, погибли, - прокомментировали в ведомстве.

Во избежание подобных ситуаций, Республиканское агентство ГО и ЧС рекомендует регулярно осматривать отопительные системы и не оставлять топящиеся печи, особенно в хозяйственных постройках, без присмотра. В случае пожара незамедлительно звоните по телефонам «101» или «112».

Фото: ГО ЧС

Теги
пожар

Все новости

В Бурятии рассказали, какие стройки начнутся и закончатся в 2026 году
14.01.2026 в 17:55
В главной больнице Бурятии в праздники провели почти 200 операций
14.01.2026 в 17:18
В селе Бурятии погорели куры-несушки
14.01.2026 в 17:03
«Англичанка» из Питера засудила «англичанку» из Улан-Удэ
14.01.2026 в 16:54
В аэропорту Улан-Удэ вырос пассажиропоток
14.01.2026 в 16:22
В Улан-Удэ не позволят лихачить по ночам
14.01.2026 в 15:52
В Бурятии Дом культуры приютил ласку
14.01.2026 в 15:28
Директор улан-удэнской «Забавы» получил медаль Бурятской митрополии
14.01.2026 в 15:10
«До сих пор бережет письмо ребенка»
14.01.2026 в 14:38
Школьник в Улан-Удэ пошел на грабеж среди бела дня
14.01.2026 в 14:38
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
В Бурятии тяжело заболел известный фермер, которого судят за хищения
Из-за этого рассмотрение дела приостановили
14.01.2026 в 14:02
Монгольский переводчик убил жителя Бурятии жердью
Причиной расправы стала возлюбленная иностранца
14.01.2026 в 12:01
В Бурятии спецтехника скатилась на фуру с подъема
На месте ДТП действует реверсивное движение
14.01.2026 в 09:59
На севере Бурятии задавили лежащего на дороге мужчину
Он скончался в больнице
14.01.2026 в 09:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru