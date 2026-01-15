В Бурятии мужчины насмерть забили пса монтировкой, чтобы обчистить турбазу

В Селенгинском районе Бурятии двое мужчин обчистили турбазу, перед этим убив пса, охранявшего территорию. Сотрудница комплекса обратилась в полицию. Предварительно, общий ущерб составил 262 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что с незапертого склада базы, где не было системы видеонаблюдения, вынесли три циркулярные пилы, компрессор, два ручных фрезерных станка, два сварочных аппарата, мотоблок и лодочный мотор.

На чужое позарились ранее судимые жители соседнего района. Они знали, что у объекта слабая охрана. Когда путь им преградила собака, один из злоумышленников несколько раз ударил пса по голове монтировкой. Животное погибло на месте.

После расправы над четвероногим охранником преступники беспрепятственно вывезли дорогостоящее оборудование в соседний район. Технику они спрятали у своей знакомой, а часть украденного успели реализовать.

«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской (Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье)», - отметили в МВД по Бурятии.