Участок трассы на севере Бурятии заблокировала наледь

В Бурятии на 329-м километре трассы «Северобайкальск – Таксимо» из-за резкого похолодания значительно увеличился приток наледных вод. Стихия частично разрушила земляные валы, устроенные ранее и защищающие дорожное полотно, что привело к его подтоплению.

В связи с этим на участке ограничили движение. Для ликвидации последствий подтопления задействовали спецтехнику: автогрейдер, три самосвала, фронтальный погрузчик, экскаватор. Работы ведутся круглосуточно. Для дорожников доставили жилой вагон для отдыха и обогрева.

«Дорожные службы настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок по этому участку трассы до завершения восстановительных работ. О времени восстановления сквозного движения будет сообщено дополнительно», - прокомментировали в ГБУ «Дороги Бурятии».