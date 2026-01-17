Распил мяса и ответственности

Ставший очень известным киоск по распилу мяса в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй пропал. Известность свалилась на него совершенно неожиданно и оказалась, думаем, не очень приятной. Как сообщалось в новостях соцсетей, безнадзорные собаки, бегавшие близ киоска, набросились на пешехода. Уже расследуется уголовное дело. Оно приобрело резонанс, на него обратили внимание в Москве. Ведь в результате нападения пострадавшая получила серьезные укушенные раны бедра. Собаки атаковали человека 6 января около девяти часов утра.Уголовное дело возбуждено бурятским Следкомом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. УК РФ «Халатность». Силовики подозревают наличие бездействия и ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей.Как сообщили 8 января в СУ СК России по Бурятии, в социальных сетях опубликованы сведения о нападении в селе Нижний Саянтуй своры бездомных собак на девушку. В публикации приводятся данные, что собаки обитают возле киоска по разделке мяса и постоянно облаивают прохожих. Скандал очень быстро дошел до Москвы. 11 января в телеграм-канале российского Следкома сообщили, что председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя бурятского Следкома Евгения Лагацкого доклад по этому уголовному делу.13 января «Номер один» связался с Виктором Колодиным, и. о. заместителя руководителя администрации Тарбагатайского района по сельскому хозяйству. Оказалось, что злополучных собак до сих пор не отловили.- Мы их ищем. Они же на одном месте не сидят, мигрируют. Проводятся розыскные мероприятия. С шестого числа, с вечера, я мониторю эту ситуацию, именно на этом месте курсирую каждый день утром и вечером, но собак нет там. И как такового распила (киоска по распилу мяса. - Прим. ред.) уже там нет, - рассказал районный чиновник.- Киоск снесен? - спросил «Номер один».- Конечно, - ответил Виктор Колодин.Правда сказать, когда исчез ларек, он не смог. Нам показалось это немного странным, так как чиновник же там регулярно курсировал.Кстати, по оценке нашего собеседника, около 80 – 90% собак, бегающих по улицам - хозяйские. Представитель райадминистрации отметил, что в районе постоянно идет разъяснительная работа с жителями по вопросу правильного обращения с собаками: каким образом их содержать в ограде, о чипировании, о запрете выпуска собак на самовыгул и так далее.Работать по этому направлению сложно. Порой бывает трудно, в прямом смысле слова, достучаться до хозяев частных домов, имеющих собак.- Мы же не можем сами проникнуть на частную территорию, в ограду. Если человек к нам выйдет, будет вести с нами диалог, тогда можно что-то сделать. А если не хочет выходить? - отметил Виктор Колодин.Федор Михалев, председатель СНТ «Багульник», говоря о киоске «Распил мяса», оказавшемся в центре внимания, сообщил «Номер один», что ларек на самом деле установлен на территории СНТ - земля под киоск была официально арендована.- С хозяином заключен договор на аренду определенной площади земли и что на ней предприниматель будет заниматься распиловкой мяса с условием того, что не будет подкармливать собак, - рассказал Федор Михалев.Одновременно он подтвердил, что киоск по распилу мяса уже вывезен.- Это собственность предпринимателя, куда он его увез, не знаю, - сказал руководитель СНТ. Тему расторжения договора аренды пока никто не поднимает. Возможно, предприниматель просто решил заменить старый киоск на новый? Время покажет.Перед Новым годом, по словам председателя «Багульника», прошла встреча с руководством сельхозотдела администрации Тарбагатайского района.- Это их работа, их полномочия. Мы не имеем права ударить собаку или что-то еще. Они обязаны заключать договор на отлов собак. У нас как раз был такой разговор. В итоге сказано, что деньги 2025 года закончились, проводится тендер на 2026 год. Кто выиграет его, пока неизвестно, - пояснил председатель нашему изданию.В то же время он отметил, что не может утверждать, что собаки покусали девушку именно возле этого киоска.Безнадзорные животные гуляют не только по территории СНТ «Багульник», но и по окрестностям. В разговоре с «Номер один» руководитель садоводческой организации резонно отметил, что корень проблемы в республике в тех хозяевах, которые выбрасывают щенков, появившихся от нестерилизованных, некастрированных питомцев.И, отметил председатель, надо ужесточать условия содержания собак. С этим тоже нельзя не согласиться - ведь действительно, немало укусов людям наносят владельческие собаки, которые выходят за ограду дома и свободно бегают по улицам.Является ли пострадавшая девушка жительницей «Багульника», Федор Михалев не знает. - Ко мне никто не обращался по этому факту, - пояснил он. Однако вспомнил, как несколько раз обращались люди по поводу бродячих собак, и им всегда давали телефоны, куда граждане могут обратиться с данной проблемой.- В экстренных случаях сами писали заявки от лица СНТ, - сказал председатель.- Финансирование со стороны Управления ветеринарии доводится до органов местного самоуправления районного уровня. В свою очередь, они должны заключить муниципальный контракт со специализированной организацией по отлову безнадзорных животных. Но в ходе следствия будет определяться, были ли полномочия в этой сфере с районного уровня делегированы на места или оставлены себе, - пояснил детали Дмитрий Столяров, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Бурятия.Как выяснил «Номер один», полномочия находятся все же у Тарбагатайского района. Определение подрядчика-отловщика на 2026 год сегодня выходит на финишную прямую. В январе ожидается заключение муниципального контракта.Виктор Колодин заверил, что в таких условиях в экстренных случаях отлов безнадзорных собак все равно ведется: муниципалы привлекают специалистов.Как мы поняли из разговора с представителем бурятского Следкома, то, как в Тарбагатайском районе идет работа по безнадзорным собакам, будет очень внимательно рассмотрено. Ведь даже если с подрядчиком был подписан соответствующий контракт, надо расследовать, насколько добросовестно он исполнялся и насколько строго контролировалось исполнение.Напомним, что 11 января в телеграм-канале Следкома России прямо указывалось, что «в социальной сети сообщается, что длительное время на территории ДНТ «Багульник» в селе Нижний Саянтуй Республики Бурятия обитают безнадзорные собаки, которые проявляют агрессию в отношении местных жителей».Думаем, здесь всем стоит обратить внимание на слова «длительное время».Но кому из тарбагатайских чиновников может грозить участь фигуранта возбужденного после нападения на девушку уголовного дела? Ведь за ним следит центральный аппарат Следкома в Москве. Виктор Колодин не смог прокомментировать этот вопрос, однако призвал людей ответственно относиться к своим собакам, не допускать самовыгула, соблюдать правила регистрации питомцев и т. д.В популярных социальных сетях также призывают к дисциплине.- Просим жителей и гостей района отказаться от кормления собак в местах скопления людей и не только. Животное инстинктивно возвращается в прежнее комфортное место обитания, а после охраняет территорию как собственную, - указали в паблике «Тарбагатай-инфо.24/7».