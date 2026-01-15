Происшествия 15.01.2026 в 15:08

В Улан-Удэ 11-летний мальчик угодил под колеса «Субару»

ДТП случилось вне зоны пешеходного перехода
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ 11-летний мальчик угодил под колеса «Субару»
Фото: УГИБДД по Бурятии

В Улан-Удэ сегодня днем на улице Забайкальская сбили 11-летнего мальчика. ДТП случилось вне зоны пешеходного перехода.

На ребенка наехал водитель автомобиля «Субару». Школьника доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

