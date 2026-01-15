Происшествия 15.01.2026 в 16:56
В Бурятии бывшего министра тяготит приговор
Сергей Матвеев хочет добиться оправдания
Текст: Андрей Константинов
Бывший министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев, получивший условный срок за превышение должностных полномочий, не оставляет надежд доказать свою невиновность. Теперь он пытается сделать это в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в Кемерово, куда адвокаты экс-чиновника направили жалобу.
Напомним, Сергей Матвеев был министром природных ресурсов и экологии Бурятии весьма недолго. Его назначили в марте 2021 года, а уже спустя год ушел в отставку. Тем не менее, столь короткого срока хватило для целого ряда скандалов. А в сентябре 2022 года экс-министра задержали силовики.
Правоохранители обвинили Сергея Матвеева в двух эпизодах превышения должностных полномочий при реализации госконтракта по рекультивации свалки в поселке Усть-Баргузин. По версии следствия, действия чиновника повлекли необоснованное расходование бюджетных средств.
«В обход конкурентных способов определения исполнителя услуг по проведению внешней экспертизы объекта обвиняемый принял решение о заключении трёх договоров с одним поставщиком путем дробления единой закупки. В результате незаконных действий должностного лица произведена оплата некачественно выполненных работ по каждому договору, чем бюджету республики причинен ущерб на сумму 1,8 млн рублей», - сообщали подробности обвинения в прокуратуре.
По другому эпизоду чиновник в нарушение закона и условий контракта заключил дополнительное соглашение об увеличении стоимости выполняемых работ и размера авансового платежа, повлекшее необоснованное расходование 79 млн рублей.
Суды над экс-чиновником длились два года. Сначала его признали виновным по одному эпизоду превышения полномочий, но оправдали по второму. Потом этот приговор отменили, направив дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении бывшего министра осудили уже по двум эпизодам. Но и этот вердикт не устоял – Верховный суд Бурятии отменил его и вынес новое решение. Вышестоящая инстанция, как и ранее райсуд, также признала г-на Матвеева виновным и увеличила назначенное ему наказание с 2,5 до 3 лет лишения свободы условно. Кроме того, с него взыскали причиненный ущерб в сумме 1,8 млн рублей.
Сам Сергей Матвеев на всех судах категорически не признавал свою вину. Он настаивал, что действовал строго в рамках своих полномочий и законов не нарушал.
