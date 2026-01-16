В Бурятии трое 10-летних детей угодили в аварию

Вчера днем в Кяхте в аварии пострадали три 10-летних ребенка. На перекрестке 38-летняя водитель автомобиля «Тойота Платц» не предоставила преимущества в движении, столкнувшись с машиной «Кио Рио», за рулем которой находилась 37-летняя женщина.

Трех детей-сверстников, двух мальчиков и одну девочку из «Кио Рио», доставили для осмотра в Кяхтинскую больницу.

«Все несовершеннолетние были пристёгнуты ремнями безопасности. Устанавливаются все обстоятельства ДТП», - отметили в ГАИ республики.