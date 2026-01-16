В ночном пожаре в Бурятии погибла женщина и пострадал мужчина

Минувшей ночью в поселке Усть-Баргузин Баргузинского района загорелся один из домов. Трагедия унесла жизнь 68-летней женщины, также пострадал 67-летний мужчина.

Последний эвакуировался самостоятельно, до приезда пожарных. Он получил ожоги первой степени головы и правой руки. Его доставили в Усть-Баргузинскую больницу.

Тело женщины без признаков жизни обнаружил начальник караула пожарной части в дальней комнате (спальне).

«В результате пожара в доме повреждены стены и крыша на общей площади 30 кв. м. Причины возгорания устанавливаются: на месте работает дознаватель МЧС России по Бурятии», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.