Происшествия 16.01.2026 в 09:28
В ночном пожаре в Бурятии погибла женщина и пострадал мужчина
Трагедия произошла в Усть-Баргузине
Текст: Карина Перова
Минувшей ночью в поселке Усть-Баргузин Баргузинского района загорелся один из домов. Трагедия унесла жизнь 68-летней женщины, также пострадал 67-летний мужчина.
Последний эвакуировался самостоятельно, до приезда пожарных. Он получил ожоги первой степени головы и правой руки. Его доставили в Усть-Баргузинскую больницу.
Тело женщины без признаков жизни обнаружил начальник караула пожарной части в дальней комнате (спальне).
«В результате пожара в доме повреждены стены и крыша на общей площади 30 кв. м. Причины возгорания устанавливаются: на месте работает дознаватель МЧС России по Бурятии», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.