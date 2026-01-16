Происшествия 16.01.2026 в 09:28

В ночном пожаре в Бурятии погибла женщина и пострадал мужчина

Трагедия произошла в Усть-Баргузине
A- A+
Текст: Карина Перова
В ночном пожаре в Бурятии погибла женщина и пострадал мужчина
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Минувшей ночью в поселке Усть-Баргузин Баргузинского района загорелся один из домов. Трагедия унесла жизнь 68-летней женщины, также пострадал 67-летний мужчина.

Последний эвакуировался самостоятельно, до приезда пожарных. Он получил ожоги первой степени головы и правой руки. Его доставили в Усть-Баргузинскую больницу.

Тело женщины без признаков жизни обнаружил начальник караула пожарной части в дальней комнате (спальне).

«В результате пожара в доме повреждены стены и крыша на общей площади 30 кв. м. Причины возгорания устанавливаются: на месте работает дознаватель МЧС России по Бурятии», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Теги
пожар гибель

Все новости

Жители Бурятии жалуются на плохое качество интернета между Улан-Удэ и Иркутском
16.01.2026 в 09:55
Экс-спикер Хурала Бурятии обжаловал приговор
16.01.2026 в 09:47
Байкал пока не покрылся льдом полностью
16.01.2026 в 09:42
В Улан-Удэ минус 33, в Багдарине минус 43
16.01.2026 в 09:34
В ночном пожаре в Бурятии погибла женщина и пострадал мужчина
16.01.2026 в 09:28
В Бурятии трое 10-летних детей угодили в аварию
16.01.2026 в 09:15
Сухая пятидневка ударила по алкоголизации Бурятии
16.01.2026 в 09:12
Лидер партии «Новые люди» призвал Госдуму отказаться от новых налогов и блокировок соцсетей
16.01.2026 в 09:06
Гороскоп для жителей Бурятии на 16 января 2026 года
16.01.2026 в 06:02
Музыкант из Бурятии исполнит свое новое произведение на «Созвездии молодых»
15.01.2026 в 17:16
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
Экс-спикер Хурала Бурятии обжаловал приговор
Приговором оказался недоволен и гособвинитель
16.01.2026 в 09:47
В Бурятии трое 10-летних детей угодили в аварию
К счастью, все были пристёгнуты ремнями безопасности
16.01.2026 в 09:15
В Бурятии бывшего министра тяготит приговор
Сергей Матвеев хочет добиться оправдания
15.01.2026 в 16:56
В Улан-Удэ 11-летний мальчик угодил под колеса «Субару»
ДТП случилось вне зоны пешеходного перехода
15.01.2026 в 15:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru