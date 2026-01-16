Происшествия 16.01.2026 в 09:47

Экс-спикер Хурала Бурятии обжаловал приговор

Приговором оказался недоволен и гособвинитель
Текст: Андрей Константинов
Экс-спикер Хурала Бурятии обжаловал приговор
Верховный суд Бурятии принял к рассмотрению жалобы бывшего спикера Народного Хурала Цырена Доржиева и других осужденных по громкому уголовному делу компании «Витим». Апелляционную жалобу на решение райсуда подал и прокурор. Гособвинитель, вероятно, требует ужесточения наказания фигурантам. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

Напомним, компания «Витим» должна была построить школу на 450 мест в селе Сосново-Озерское к лету 2023 года, однако сроки были сорваны. Контракт с подрядчиком расторгли, а на стройплощадку зашла прокуратура.

В ходе проверки выяснилось, что фирма предоставила заказчику документы с недостоверными сведениями о прочности использованного при строительстве бетона. Как оказалось, в реальности его прочность была ниже заявленной, что создало угрозу обрушения здания в процессе эксплуатации. 

По результатам проверки прокуратуры Следственное управление МВД Бурятии возбудило уголовное дело в отношении гендиректора «Витима» Солбона Дашицыренова. Его задержали в селе Укурик Хилокского района Забайкальского края и конвоировали в Улан-Удэ, после чего определили в СИЗО. К расследованию также подключились сотрудники ФСБ.

Правоохранители пришли к выводу, что за счет использования более дешевого бетона подрядчики похитили миллионы рублей, а в деле стали появляться все новые и новые фигуранты. Так, был задержан и взят под стражу бывший спикер Хурала Цырен-Даши Доржиев, а его сын Тушин Доржиев был объявлен в розыск. По неофициальным данным, правоохранители считают, что именно Тушин Доржиев являлся фактическими владельцем «Витима», а его отец использовал свои лоббистские возможности для покровительства компании.

В итоге на скамье подсудимых оказались пятеро фигурантов. Помимо Доржиева и Дашицыренова, обвинение в особо крупном мошенничестве предъявили главному инженеру «Витима» Андрею Ханхасаеву, а также бизнесменам Антону Романову и Алексею Алексееву. Последний дожидаться приговора не стал и ушел на СВО.

Всех остальных фигурантов Советский райсуд признал виновными.

«Судом установлено, что Доржиев, Дашицыренов, Ханхасаев, Романов и лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя организованной группой, используя ООО «Витим», ООО СК «Развитие», ООО «Проф-Универсал», при строительстве здания школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское совершили хищение бюджетных денежных средств в размере 476 млн рублей… В результате здание строящейся школы было признано аварийным и полностью снесено», - сообщили по итогам рассмотрения дела в пресс-службе суда.

Кроме того, Романова признали виновным по еще одному эпизоду.

«Установлено, что Романов, действуя организованной группой, совместно с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, используя ООО «Витим», ООО СК «Развитие», ООО «Стройснаб», ООО «Велстрой», в ходе строительства корпуса №2 Хоринской школы №1 совершили хищение бюджетных денежных средств на сумму 3,5 млн рублей», - рассказали в суде.

По итогам рассмотрения дела фигуранты получили реальные сроки лишения свободы. Бывшему спикеру Хурала Бурятии Цырену Доржиеву дали 7 лет колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Ханхасаеву назначили 6 лет колонии общего режима со штрафом в размере 450 тысяч рублей, Дашицыренову - 5 лет колонии и штраф в 350 тысяч рублей. Больше всех получил Романов – его приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии и штрафу в размере 900 тысяч рублей.
