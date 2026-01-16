Происшествия 16.01.2026 в 10:25
Улан-удэнец расколотил дверь и витрину киосков с телефонами
Мужчина был пьян
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ пьяный мужчина разбушевался в подземном переходе на Элеваторе. Очевидец вызвал на место сотрудников Росгвардии.
Прибывшие правоохранители задержали 38-летнего нарушителя и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Тот пытался скрыться.
Выяснилось, что дебошир руками и ногами разбил стеклянную входную дверь киоска «Ремонт телефонов» и витрину павильона продажи телефонов. Ущерб составил 27 тысяч рублей.
Тегидебош Росгвардия