Улан-удэнец расколотил дверь и витрину киосков с телефонами

В Улан-Удэ пьяный мужчина разбушевался в подземном переходе на Элеваторе. Очевидец вызвал на место сотрудников Росгвардии.

Прибывшие правоохранители задержали 38-летнего нарушителя и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Тот пытался скрыться.

Выяснилось, что дебошир руками и ногами разбил стеклянную входную дверь киоска «Ремонт телефонов» и витрину павильона продажи телефонов. Ущерб составил 27 тысяч рублей.