Происшествия 16.01.2026 в 12:27

В Бурятии пересмотрят уголовное дело чиновника, который избежал наказания

Прокуратура решила исправить свою же ошибку
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пересмотрят уголовное дело чиновника, который избежал наказания
Фото: архив «Номер один»
Верховный суд Бурятии отменил постановление Закаменского райсуда в отношении бывшего и. о. главы администрации Закаменска Александра Тудунова. Ранее его освободили от уголовной ответственности во многом благодаря позиции гособвинителя, который ходатайствовал о переквалификации действий экс-чиновника на менее тяжкое преступление.

Напомним, уголовное дело на Александра Тудунова возбудили за его деятельность в 2017 году. Тогда он занимал должность и. о. главы администрации Закаменска. В тот год в Закаменске предприниматель в рамках госконтрактов возвел два дома на 8 квартир для детей-сирот. Общая сумма контрактов составила почти 5,8 млн рублей. Дома построили с многочисленными нарушениями, однако при решении вопроса о вводе объектов в эксплуатацию чиновник ограничился их формальным визуальным осмотром. После этого жилые помещения передали детям-сиротам.

Изначально Александру Тудунову предъявили обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий). Однако на суде гособвинитель заявил ходатайство о переквалификацию действий Александра Тудунова на менее тяжкую 1-ю часть статьи 286 УК РФ. 

Суд против этого возражать не стал. Но смягчение обвинения позволило экс-чиновнику избежать наказания. Ведь оно повлекло за собой сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственности с 10 до 6 лет. И под новый срок в 6 лет Александр Тудунов уже не подпадал. В связи с этим гособвинитель просил суд уголовное дело прекратить. Обвиняемого и его адвоката такой исход полностью устроил. Против прекращения уголовного дела не возражали даже потерпевшие. В итоге суд так и поступил.

Сегодня в прокуратуре Бурятии сообщили, что «незаконное решение о прекращении уголовного дела» отменено.

«Прокурор района оспорил указанное решение, усмотрев в действиях бывшего чиновника признаки более общественно опасного преступления – п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Апелляционная инстанция согласилась с позицией прокуратуры. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в районный суд», - сообщили в надзорном ведомстве.

Почему на первом суде представитель прокуратуры сам настаивал на смягчении обвинения чиновнику, в надзорном ведомстве не сообщили. Вероятно, при новом рассмотрении дела интересы ведомства будет представлять уже другой гособвинитель.
