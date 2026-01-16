Происшествия 16.01.2026 в 12:55

«Сына мне никто не вернет»

Мать музыканта, случайно убитого в клубе, эмоционально отреагировала на приговор
Текст: КП-Новосибирск
Суд поставил точку в деле об убийстве по неосторожности Семена Криштапова в ночном клубе в городе Карасуке Новосибирской области. 28-летний парень решил сходить туда 15 октября 2023 года, и случилась беда.

- Семен бывал в клубе редко. В тот раз он сказал мне: «Мама, я только попляшу и приеду». Я его предупредила, чтобы обязательно вызывал такси. Но сын домой не вернулся, не брал трубку. А потом позвонил его друг и сказал, что Семен в реанимации. Он попал туда уже без сознания с тяжелыми травмами: перелом основания черепа, ушиб стволовой части мозга, кровоизлияние в мозг. Сын впал в кому и через три дня скончался, - рассказала КП-Новосибирск Жанна Криштапова, мама музыканта.

По словам мамы парня, Семен с детства был неконфликтным: закончил музыкальную школу, играл в оркестре «Бис Band». Потом пошел работать в магазин автозапчастей: ремонтировал мотоциклы и сам водил байк. Еще сибиряк со школы увлекался панк-роком – был фанатом группы «Король и Шут»: носил косуху, фотографировался с ирокезом и набил себе тату с Горшком.

Однако в тот раз в клуб он оделся вполне сдержанно — куртка, майка, джинсы.

- Я больше 10 месяцев считала, что произошел несчастный случай. Слухов ходило много, кто-то говорил, что Семен сам упал со сцены. Потом меня вызвали в отдел СК и рассказали, что было на самом деле. В клубе были две девушки-свидетельницы, Семен с ними познакомился, а потом пошел на танцпол мимо компании мужчин. Внезапно один из них подскочил к Семену и ударил его в лицо. От удара сын упал на спину, ударился затылком об плитку и получил перелом черепа.

По версии следствия, 28-летний Семен пришел в ночной клуб около 23.00, внутри было немного посетителей. Парень поздоровался с местным диджеем, выпил и пошел танцевать в одиночестве. Потом встретил двух девушек у бара, познакомился с ними и направился на танцпол. В этот момент 42-летний Руслан (имя изменено), который до этого был в компании мужчин, подошел и ударил Семена в лицо. После сильного удара сибиряк упал и не мог встать, дискотеку остановили, вызвали скорую. Девушки пытались помочь Семену, а Руслан с приятелями покинули клуб.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, 41-летнего Руслана задержали. Выяснилось, что ранее он не был судим, подрабатывал строителем, женат и воспитывает ребенка. Мужчина уверял, что не виноват в смерти парня.

- Около двух часов ночи я приехал в ночной клуб на такси, спиртное не употреблял. Я находился на танцполе, когда ко мне подошел знакомый поздороваться. Когда обернулся, то увидел, что сзади напротив сцены лежит парень, вокруг него столпились люди, пытались привести его в чувство, - рассказал Руслан в показаниях следователям. - С этим парнем я не конфликтовал, не толкал его, не ударял. Я вообще не видел его, не видел его падения — все время находился к нему спиной. В клубе оставался до 5 часов, до закрытия.

Двух девушек-свидетельниц проверили на полиграфе, детектор показал, что они говорят правду.

В октябре 2025 года Карасукский районный суд назначил обвиняемому 1 год и 10 месяцев ограничения свободы и выплату компенсации морального вреда в миллион рублей. Однако суд освободил Руслана от наказания в связи с истечением сроков давности – с момента смерти Семена уже прошло 2 года. Но обязал мужчину выплатить миллион рублей матери погибшего.

Руслан обжаловал приговор, но безрезультатно:

- Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил приговор без изменений, жалобу – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу и может быть обжалован в законном порядке, - сообщил КП-Новосибирск Павел Дзюба, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.

Мать погибшего парня эмоционально отреагировала на решение суда:

- Я сказала на суде: «Большое материнское спасибо девушке-свидетельнице!». Она ответила: «Вы знаете, у меня тоже дети, и я не хочу, чтобы вот такой человек случайно встретился на их пути». На суде обвиняемый не просил прощения, адвокат заявила, что он виновным себя не считает. Я сказала, что его извинения и не нужны: мне моего сына никто не вернет, - рассказала Жанна Криштапова.

