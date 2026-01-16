Житель Бурятии получил ожоги, пытаясь спасти технику из горящего гаража

В селе Багдарин Баунтовского района Бурятии сегодня из-за короткого замыкания электропроводки вспыхнул гараж. 67-летний собственник получил ожоги 1 степени правой руки и лица, пытаясь спасти имущество.

На место выехал дежурный караул пожарной части №14 19-го Баунтовского отряда ГПС РБ. Огонь полностью уничтожил бортовой автомобиль УАЗ и внедорожник SsangYong. Также значительные повреждения получил внедорожник УАЗ.

«В результате пожара гараж был поврежден на общей площади 70 кв. м., также пострадало потолочное перекрытие пристроенного строения на площади 5 кв. м.», - добавили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.