Происшествия 16.01.2026 в 14:58

В Бурятии мать пятерых детей пошла на преступление из-за нищенской зарплаты

Женщина-почтальон присвоила пенсию односельчанина, чтобы купить продукты
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии вынесли приговор сотруднице почты из Еравнинского района. Женщину, мать пятерых детей, признали виновной в хищении пенсии одного из местных жителей. В ходе следствия сельчанка объяснила свой поступок тяжелым материальным положением – ее зарплата составляла всего 9 тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, преступление женщина совершила в июне 2025 года. В один из дней она как обычно разносила пенсию. Зайдя в дом к одному из сельчан и обнаружив, что он пьян, почтальон решила присвоить его выплаты за два месяца, надеясь, что спьяну тот ничего не вспомнит. Она вручила мужчине квитанции на получение, но деньги не отдала. Таким образом, обвиняемая похитила около 28,5 тысяч рублей.

Но план почтальона не сработал. Мужчина проспался и понял, что его надули. Он потребовал у женщины вернуть пенсию, но та уверяла, что все отдала, а он якобы сам забыл куда положил деньги. Ничего не добившись, сельчанин обратился в полицию. 

Почтальона задержали. Поначалу женщина отрицала свою вину, но затем со всем созналась и компенсировала потерпевшему нанесенный ущерб. 

На суде сельчанка объяснила свой поступок тяжелым финансовым положением. Обвиняемая сообщила, что является матерью пятерых детей, трое из которых учатся в школе, а двое – в колледже. При этом ее зарплата почтальона составляет 9 тысяч рублей, а сожитель, который сезонно работает кочегаром, получает около 30 тысяч. Основной доход семьи – это детские пособия. Все присвоенные деньги женщина тогда потратила на продукты. 

Рассмотрев материалы дела, суд признал почтальона виновной. С учетом смягчающих обстоятельств ее приговорили к 240 часам обязательных работ. Обжаловать судебный вердикт никто не стал, он вступил в законную силу.
