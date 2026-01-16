Происшествия 16.01.2026 в 23:53

«Я психологически была просто убита»

Уроженка Бурятии требует правовой оценки после задержания в Подмосковье
Текст: Служба информации «Номер один»
Уроженка Бурятии Мария Цыденова обратилась к общественности и правоохранительным органам после конфликтной ситуации с подмосковной полицией. По ее словам, она стала жертвой безосновательного задержания, во время которого подверглась грубому обращению, приведшему к физическим и моральным травмам.

Женщину, возвращавшуюся домой с дочерью и подругами, остановила полиция. Сотрудники намеревались проверить ее документы, но паспорта при себе у пострадавшей в тот вечер не было. Мария пояснила, что он лежит дома и она готова его принести. Параллельно с этим женщина попросила стражей порядка предъявить свои служебные удостоверения. Однако вместо этого ее скрутили и увезли в отдел, расположенный неподалеку.

«Сразу же скрутили мне руки, заломали их, ударили в спину, ударили по голове. Я им говорила: «Мне больно. Что вы делаете?» – вспоминает уроженка Бурятии. – Через какое-то время я у сотрудника увидела свой паспорт в руках. На что они ответили: «Мы сейчас поедем в наркологию». Видимо, дочь попыталась принести документы прежде, чем ее маму закроют, но не успела.

Медицинское освидетельствование позже зафиксировало у нее кровоподтек на правом плече, а также ушибы мягких тканей головы и грудной клетки. По ее словам, задержание длилось семнадцать часов.

«Я психологически была просто убита. Я так устала, очень сильно устала. Я хотела пить, я хотела кушать», – делится переживаниями пострадавшая. На следующий день она наняла адвоката и подала официальные заявления в другие правоохранительные органы с требованием проверить действия сотрудников полиции.

Правительство Республики Бурятия в курсе произошедшего. Михаил Харитонов, возглавляющий комитет по межнациональным отношениям, заявил, что подобные случаи находятся на особом контроле, и отметил правильность действий пострадавшей, сразу обратившейся в органы: «Мы не обладаем всей полнотой информации. В любом случае, все подобные случаи у нас держатся на контроле. То, что пострадавшая в первую очередь обратилась именно в прокуратуру и следком – это абсолютно правильно».

Полномочное представительство Республики Бурятия при президенте Российской Федерации, в свою очередь, направило запрос в правоохранительные структуры для получения информации о ходе расследования.

