Жителя Улан-Удэ будут судить за поножовщину у ночного клуба

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Улан-Удэ, который едва не убил двух человек возле ночного клуба.Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 4 ноября 2025 года обвиняемый после употребления спиртного приехал с приятелями в один из ночных клубов Улан-Удэ, но внутрь его не пустила охрана. Мужчины остались на крыльце, где позже поссорились с другими посетителями заведения. В ходе конфликта фигурант выхватил из кармана складной нож и ударил им в грудь противника. Приятель раненого попытался обезоружить нападавшего, но получил удар ножом в поясницу.Несмотря на ранения, посетители смогли задержать злоумышленника. Его передали приехавшим полицейским, а пострадавшим потребовалась помощь медиков.Действия агрессора следствие квалифицировало по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе в отношении лица, в связи с выполнением им общественного долга, совершенное из хулиганских побуждений). Сейчас уголовное направлено в суд для рассмотрения по существу.