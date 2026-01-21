Подростка задавила конструкция танка

Прокуратура Якутска проводит проверку по факту гибели подростка в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя История». По предварительным данным, 16-летний подросток проник внутрь одного из экспонатов военной техники, расположенной на территории парка. Выяснилось, что мальчик попал внутрь танка, воспользовавшись нижним люком, однако внутри произошел обвал — одна из частей конструкции рухнула, в результате чего подросток получил смертельные травмы и скончался на месте.Прокуратура поручила провести комплексную проверку для оценки причин и условий произошедшего, выяснения соблюдения требований законодательства по обеспечению безопасности посетителей, а также действий (или бездействия) должностных лиц, ответственных за охрану и безопасность на территории парка.По результатам проверки будут приняты меры. Прокуратура держит ситуацию на контроле, чтобы обеспечить полноту и объективность расследования.