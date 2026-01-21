Происшествия 21.01.2026 в 09:48
Молодой водитель в Улан-Удэ сбил пенсионера
Пожилой мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу
Текст: Елена Кокорина
Очередной наезд на пешехода произошел вчера вечером в Улан-Удэ. В 20.30 ч. на нерегулируемом пешеходном переходе в районе ул. Трубачеева иномарка сбила пенсионера.
- 25-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» наехал на 69-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход с травмами был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи, - сообщили в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
Тегидтп