Патриот в Бурятии не справился с управлением

Вчера вечером в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором отечественный автомобиль «УАЗ Патриот» столкнулся с мини-грузовиком иностранного производства.

- 65-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» на 23 км. автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Ниссан Дизель». В результате ДТП водитель и 50-летняя пассажир отечественного автомобиля получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в ГИБДД республики.

Вместе с тем, вчера на территории республики инспекторами ДПС было выявлено 304 нарушения ПДД. Помимо этого, задержаны и отстранены от права управления ТС 13 водителей, находившиеся за рулем с признаками алкогольного опьянения.

- За прошедшие сутки на дорогах Бурятии было зарегистрировано 33 аварии с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими, - добавили в полиции.

Фото: ГИБДД РБ