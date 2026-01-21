Вышедшая в село рысь перепугала жительницу Бурятии

Вчера рысь перепугала жительницу улуса Цолга Мухоршибирского района Бурятии. Зверя заметили на крыше одной из надворных построек. Видео разлетелось по соцсетям.

«Кто это, люди добрые? Собака всю ночь с ума сходила, я боюсь его. Ой, мама дорогая!», - прокомментировала очевидица.

Как отметили в ТГ-канале «Мухоршибирь-инфо.24/7», глава поселения связалась с инспекторами Алтачейского заказника. Сегодня утром специалисты хищника не обнаружили.

«Продолжается мониторинг ситуации. При повторном появлении животного инспекторы будут выезжать на место», - говорится в сообщении.