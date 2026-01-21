Происшествия 21.01.2026 в 12:48
В Бурятии мать с двумя детьми выбежали из дома на мороз из-за пожара
Возгорание случилось ночью в СНТ «Солнечный-2»
Текст: Карина Перова
В пригороде Улан-Удэ, в СНТ «Солнечный-2» Заиграевского района сегодня в первом часу ночи произошел пожар в двухэтажном доме на улице Садоводов. В жилище находилась женщина с двумя маленькими детьми 6 и 7 лет.
Погорельцы эвакуировались самостоятельно, до прибытия огнеборцев. Обошлось без пострадавших.
На тушение направили силы и средства пожарно-спасательных подразделений: ПСЧ-2, ПЧ-70 и пожарных 2-х воинских частей.
«В 03:10 пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на площади 90 кв. м. Огонь повредил наружную стену, котельную и крышу здания. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в котельной», - рассказали в 17-м отряде ГПС РБ.
