Жителя Бурятии будут судить за убийство 14-летней давности

В Бурятии сотрудники уголовного розыска из Кабанского района установили и задержали 68-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве.Как рассказали в МВД Бурятии, преступление произошло много лет назад, в апреле 2012 года. Тогда в квартире жилого дома в городе Бабушкин обнаружили тело 64-летнего мужчины с множеством ножевых ранений.«Установить личность подозреваемого долгое время не удавалось. Благодаря кропотливой работе сотрудников полиции и следственных органов удалось установить новые обстоятельства произошедшего и получить данные о лице, причастном к совершению преступления. В ноябре прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался знакомый убитого, который жил по соседству», - рассказали в полиции.Как установили сыщики, фигурант употреблял спиртные напитки в компании соседа. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник несколько раз ударил оппонента кухонным ножом в голову и шею. После расправы убийца скрылся и избавился от ножа. Тело потерпевшего позднее обнаружила почтальон, которая принесла пенсию.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Сам обвиняемый сейчас содержится под стражей.