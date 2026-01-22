Торговый центр в Новосибирске рухнул от тяжести снега

В Новосибирске задержан собственник торгового центра, в котором накануне вечером произошло обрушение, в результате которого погиб человек. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

«Сергей Турков задержан на 48 часов», — сообщили в ведомстве.

Обрушение второго этажа торгового комплекса, расположенного на улице Наумова, произошло 21 января. В этом здании находились суши-бар, продуктовые магазины, а также магазины одежды и обуви. В ходе разборов завалов спасатели из МЧС извлекли двух женщин. Третий пострадавший скончался по пути в скорую помощь.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По свидетельству очевидцев на крыше торгового центра скопилось очень много снега и он, возможно, не выдержал его тяжести. Мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев поручил провести проверку соблюдения правил по содержанию кровли и очистке крыш от снега, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.