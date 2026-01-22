Происшествия 22.01.2026 в 15:52

В Улан-Удэ осудили бандитов, нападавших на наркоманов

Потребителям наркотиков они представлялись сотрудниками ФСБ

Текст: Анастасия Величко
В столице Бурятии под суд попала банда из четырех мужчин за разбой и вымогательства. Под видом сотрудников ФСБ, используя поддельное удостоверение, бандитам удалость отобрать у наркозависимых автомобиль и 100 тысяч рублей.

В марте 2024 года один безработный горожанин решил сколотить банду для нападений на наркоманов, которые ищут закладки. Мужчина планировал выдавать себя и подельников за сотрудников правоохранительных органов, а свои преступные действия за «специальную операцию». Преступники рассчитывали на то, что, что у наркоманов будут деньги и ценные вещи, которые они смогут безнаказанно у них отбирать.

Мужчина нашел трех человек. Организатором стал один из его знакомых, который ранее проходил службу в оперативном подразделении правоохранительных органов и обладал лидерскими качествами.

Организованная преступная группа подготовила автомобиль, пневматический пистолет, маскировочную форму и поддельное удостоверение сотрудника ФСБ.

В середине марта 2024 года в ночное время, используя поддельное удостоверение, угрожая оружием, применяя физическую силу, оказывая психологическое воздействие для подавления возможного сопротивления со стороны потерпевших, бандиты похитили у потерпевших 100 000 рублей и автомобиль марки Toyota Camry стоимостью 900 000 рублей. Кроме того, они вымогали еще 500 000 рублей.

Суд квалифицировал действия каждого подсудимого в отдельности по статьям разбой, вымогательство, подделка удостоверения.

Всех членов банды признали виновными. Фигуранты получили длительные сроки заключения: от 9,5 до 11 лет колонии строгого режима.

Фото: pixabay.com

