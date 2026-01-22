Происшествия 22.01.2026 в 16:46
В Новосибирске задержали собственника обрушившегося торгового центра
В происшествии пострадали три человека, один из них умер
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске задержали собственника торгового центра на улице Наумова, 26, который обрушился вечером 21 января 2026 года. Об этом КП-Новосибирск сообщили в региональной прокуратуре.
- Задержали на 48 часов, - уточнили в ведомстве.
Здание ТЦ обрушилось около пяти часов вечера 21 января. Внутри находились люди. Спасатели вытащили из-под завалов трех человек, один из них скончался в машине скорой помощи.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным грозит до шести лет лишения свободы.
