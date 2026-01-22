Происшествия 22.01.2026 в 17:23

В Улан-Удэ подросток попал под колеса авто

Юноша переходил дорогу на «красный»
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ подросток попал под колеса авто
Фото: комитет по транспорту

В Улан-Удэ на улице Терешковой (возле остановки Лицей) сбили подростка. Момент наезда опубликовали в комитете по транспорту администрации города.

Двое юношей переходили дорогу по «зебре» на запрещающий сигнал светофора и один из них попал под автомобиль. В ГАИ республики отметили, что пешеход получил травмы.   

Из-за ДТП были частично заняты левая и правая полосы. Сейчас движение восстановлено.

В УГИБДД по Бурятии уточнили, что авария произошла около 15:30. На 16-летнего подростка, шедшего на «красный», наехала 21-летняя водитель автомобиля «Хонда». Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Фото: УГИБДД по Бурятии 

