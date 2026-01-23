Житель Бурятии едва не замерз насмерть в лесу возле колонии

В Бурятии сотрудники исправительной колонии № 8 спасли мужчину, который чуть не погиб в лесу в 40-градусный мороз. Все случилось поздно вечером – почти в 11 часов, рассказали в УФСИН по РБ.

Находившийся на службе младший инспектор отдела охраны ИК-8 Юрий Хипхенов услышал крики о помощи со стороны лесного массива, прилегающего к колонии. Помощник начальника караула Елена Шолохова и караульный Аюша Нимаев в 150 метрах от исправительного учреждения обнаружили мужчину с видимыми признаками обморожения открытых участков тела.

Они привели пострадавшего в теплое помещение, оказали первую помощь и вызвали бригаду «скорой». Прибывшие медики осмотрели и госпитализировали мужчину в БСМП. По последним данным, состояние жителя стабильное. Врачи диагностировали обморожение верхних и нижних конечностей.