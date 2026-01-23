Происшествия 23.01.2026 в 12:01

В Улан-Удэ девушка пострадала на пожаре

Дом загорелся в микрорайоне Тепличный
Текст: Карина Перова
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Вчера в микрорайоне Тепличный в Улан-Удэ вспыхнул жилой дом. Пострадала 24-летняя девушка – она получила отравление продуктами горения. От госпитализации горожанка отказалась.

Огонь на 0,5 «квадратах» ей помогли потушить местные жители и прибывшие пожарные. 

«Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.

пожар МЧС

ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

