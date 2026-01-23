В Бурятии в кювет съехала маршрутка с девятью пассажирами

В Селенгинском районе Бурятии в аварию угодил рейсовый автобус №260 «Кяхта – Улан-Удэ». ДТП случилось на 66-м километре трассы, возле села Средний Убукун.

Маршрутка съехала в кювет без опрокидывания. В транспорте находились 9 человек. Один из них пострадал – его направили в Гусиноозерскую ЦРБ, отметили в ТГ-канале «Селенга-инфо.24/7».

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.