Происшествия 23.01.2026 в 12:37
В Бурятии в кювет съехала маршрутка с девятью пассажирами
Пострадал один человек
Текст: Карина Перова
В Селенгинском районе Бурятии в аварию угодил рейсовый автобус №260 «Кяхта – Улан-Удэ». ДТП случилось на 66-м километре трассы, возле села Средний Убукун.
Маршрутка съехала в кювет без опрокидывания. В транспорте находились 9 человек. Один из них пострадал – его направили в Гусиноозерскую ЦРБ, отметили в ТГ-канале «Селенга-инфо.24/7».
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.