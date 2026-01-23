В пригороде Улан-Удэ «вакуумка» снесла светофор

В пригороде Улан-Удэ, в Поселье, «вакуумка» снесла светофор. Как сообщают в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон», водитель автомобиля ГАЗ, уходя от удара с другой машиной, въехал в опору и уронил ее.

В ДТП никто не пострадал. Светофоры не работают, образовался затор.

Движение в направлении Иволгинского района может быть затруднено, добавили в ТГ-канале Иволга-инфо.24/7.