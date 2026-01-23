Происшествия 23.01.2026 в 14:36
В пригороде Улан-Удэ «вакуумка» снесла светофор
Водитель пытался избежать столкновения с другим авто
Текст: Карина Перова
В пригороде Улан-Удэ, в Поселье, «вакуумка» снесла светофор. Как сообщают в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон», водитель автомобиля ГАЗ, уходя от удара с другой машиной, въехал в опору и уронил ее.
В ДТП никто не пострадал. Светофоры не работают, образовался затор.
Движение в направлении Иволгинского района может быть затруднено, добавили в ТГ-канале Иволга-инфо.24/7.