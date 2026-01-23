Происшествия 23.01.2026 в 16:28

В Бурятии насмерть замерзла 22-летняя девушка

Она была без верхней одежды
Текст: Карина Перова
В Бурятии насмерть замерзла 22-летняя девушка
Фото: архив «Номер один»

В Курумканском районе замерзла насмерть 22-летняя девушка. Об этом сообщили в Республиканском наркологическом диспансере и МВД по Бурятии.

Трагедия произошла 18 января. Сельчанка в шестом часу утра вышла из дома знакомого после распития спиртного без верхней одежды. Сообщение в отделение полиции о пропаже гостьи поступило от хозяина дома в 8:30 утра.

Как стало известно «Номер один», правоохранители в ходе подворового обхода обнаружили пропавшую неподалеку в ограде нежилого дома. Девушку госпитализировали, однако впоследствии она скончалась.

«Сотрудниками районного отделения полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение», - прокомментировали в республиканском МВД.

Теги
обморожение гибель

