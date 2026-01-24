За неделю морозов в Бурятии на пожарах погибли четыре человека

Аномально холодная погода в Бурятии привела к резкому росту числа пожаров. За прошедшую неделю в республике произошло около 70 возгораний. По предварительным данным, в результате пожаров погибли четыре человека, еще шесть граждан получили травмы различной степени тяжести.Основными причинами трагедий стали перегрузка электрических сетей, короткие замыкания и нарушения правил эксплуатации печного отопления. Длительная работа отопительных приборов на максимальной мощности привела к перекалу печей, что стало причиной возгораний в жилом секторе.«По всем фактам случившегося дознавателями МЧС России проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства и причины пожаров», — сообщили в пресс-службе ведомства. Спасатели напоминают жителям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в морозный период.МЧС России рекомендует: не допускать перекала печи, не использовать для растопки горючие вещества, следить за исправностью электроприборов и не перегружать электросети. Предтопочный лист должен быть металлическим размером не менее 50 на 70 сантиметров. Растопленную печь категорически запрещено оставлять без присмотра даже на короткое время.Специалисты отмечают, что в период сильных морозов риск возникновения пожаров значительно возрастает. Особое внимание следует уделить проверке состояния электропроводки и отопительных приборов перед началом отопительного сезона и в периоды экстремально низких температур.Фото: МЧС Бурятии