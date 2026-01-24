Происшествия 24.01.2026 в 15:16

В микрорайоне Забайкальский Улан-Удэ устраняют аварийное отключение света

Котельную подключили по резервной схеме, энергетики призвали жителей не включать одновременно несколько мощных приборов
Текст: Станислав Сергеев
В микрорайоне Забайкальский Улан-Удэ устраняют аварийное отключение света
В микрорайоне Забайкальский Улан-Удэ ведутся работы по восстановлению электроснабжения после аварии. Специалисты филиала «Бурятэнерго» компании «Россети Сибирь» оперативно прибыли на место и уже подключили большую часть потребителей. Жизненно важный объект - местную котельную - запитали по резервной схеме.

Как поясняют в компании, сети здесь изначально строились как дачные и, несмотря на частичное обновление, продолжают испытывать дефицит мощности. В периоды пикового потребления, особенно во время сильных морозов, нагрузка значительно превышает расчетные значения, что и приводит к отключениям.

Энергетики обратились к жителям с просьбой помочь снизить нагрузку на сети в часы пик. Для этого рекомендуется не включать одновременно несколько мощных электроприборов, таких как обогреватели, электрические чайники, стиральные машины и духовки, и распределять их использование по времени.

Сообщить об отключении электроэнергии можно через Единую дежурно-диспетчерскую службу района или по бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220). Работы по полному восстановлению стабильного электроснабжения в микрорайоне Забайкальский продолжаются.

Фото: «Номер один»

электричество

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
