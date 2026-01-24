В микрорайоне Забайкальский Улан-Удэ устраняют аварийное отключение света

В микрорайоне Забайкальский Улан-Удэ ведутся работы по восстановлению электроснабжения после аварии. Специалисты филиала «Бурятэнерго» компании «Россети Сибирь» оперативно прибыли на место и уже подключили большую часть потребителей. Жизненно важный объект - местную котельную - запитали по резервной схеме.Как поясняют в компании, сети здесь изначально строились как дачные и, несмотря на частичное обновление, продолжают испытывать дефицит мощности. В периоды пикового потребления, особенно во время сильных морозов, нагрузка значительно превышает расчетные значения, что и приводит к отключениям.Энергетики обратились к жителям с просьбой помочь снизить нагрузку на сети в часы пик. Для этого рекомендуется не включать одновременно несколько мощных электроприборов, таких как обогреватели, электрические чайники, стиральные машины и духовки, и распределять их использование по времени.Сообщить об отключении электроэнергии можно через Единую дежурно-диспетчерскую службу района или по бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220). Работы по полному восстановлению стабильного электроснабжения в микрорайоне Забайкальский продолжаются.Фото: «Номер один»