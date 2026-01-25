В Бурятии на пожаре погиб 68-летний мужчина

Вчера днем на станции Кижа Заиграевского района Бурятии вспыхнул двухквартирный дом. На тушение выдвинулся личный состав 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ.

Одна из квартир полностью сгорела. А в другой, нежилой, огонь повредил стены изнутри и уничтожил крышу.

В ходе разбора конструкций пожарные обнаружили тело 68-летнего мужчины. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.