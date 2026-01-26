Происшествия 26.01.2026 в 09:19

Житель Бурятии обжег руки, пытаясь выкатить мотоцикл из горящего гаража

Пожар случился в Ильинке
Текст: Карина Перова
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Вчера вечером в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии загорелся гараж. На тушение пожара направили личный состав 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ.

Пострадал 41-летний мужчина – он получил ожоги кистей рук 1-й степени, когда пытался выкатить из бокса мотоцикл. В результате огонь полностью уничтожил гараж и стоящий в нем «ИЖ Юпитер».

«Предварительная причина пожара – неисправность дымохода отопительной печи», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

