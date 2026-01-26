В пригороде Улан-Удэ иномарка врезалась в рейсовый автобус

В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии случилось ДТП с участием рейсового автобуса № 137.

Автомобиль Toyota Avensis выехал на встречную полосу и на скользком участке дороги не справился с управлением. После водитель иномарки врезался в ограждение и столкнулся с маршруткой.

‎«Пострадавших нет, у виновника ДТП отсутствует полис ОСАГО», - отметили в ТГ-канале «Аварком Кузов Салон».

Перекрыта одна полоса движения, добавили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».