Происшествия 26.01.2026 в 11:00

В пригороде Улан-Удэ иномарка врезалась в рейсовый автобус

ДТП случилось в Нижнем Саянтуе
Текст: Карина Перова
В пригороде Улан-Удэ иномарка врезалась в рейсовый автобус
Фото: ТГ-канал «Аварком Кузов Салон»

В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии случилось ДТП с участием рейсового автобуса № 137.

Автомобиль Toyota Avensis выехал на встречную полосу и на скользком участке дороги не справился с управлением. После водитель иномарки врезался в ограждение и столкнулся с маршруткой.

‎«Пострадавших нет, у виновника ДТП отсутствует полис ОСАГО», - отметили в ТГ-канале «Аварком Кузов Салон».

Перекрыта одна полоса движения, добавили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».

