26.01.2026 в 11:26
В Бурятии иномарка переехала лежащего на дороге человека
Пострадавший сельский житель был пьян
Текст: Елена Кокорина
В минувшие выходные в Еравнинском районе Бурятии произошло ДТП с участием лежащего пешехода. Пьяный мужчина пострадал от наезда автомобиля, потому что находился на проезжей части в вертикальном положении.
ДТП произошло в селе Сосново-Озерское на улице Цыдыпова.
- В субботу около 10 часов вечера 33-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» наехал на лежащего на проезжей части 30-летнего мужчину. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП он был госпитализирован, - сообщили в ГИБДД республики.
Фото: Номер один
