В Бурятии иномарка переехала лежащего на дороге человека

В минувшие выходные в Еравнинском районе Бурятии произошло ДТП с участием лежащего пешехода. Пьяный мужчина пострадал от наезда автомобиля, потому что находился на проезжей части в вертикальном положении.

ДТП произошло в селе Сосново-Озерское на улице Цыдыпова.

- В субботу около 10 часов вечера 33-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» наехал на лежащего на проезжей части 30-летнего мужчину. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП он был госпитализирован, - сообщили в ГИБДД республики.

Фото: Номер один